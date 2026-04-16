İsrail, Lübnan'ın güneyi ile bağlantıyı sağlayan son köprüyü vurdu

Güncelleme:
İsrail, Lübnan'ın güneyini ülkenin geri kalanına bağlayan son köprüyü tamamen yıkarak saldırılarını sürdürdü. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

İsrail, Lübnan'ın güneyinin ülkenin geri kalanına bağlayan son köprüyü hedef aldığı ve köprünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Son birkaç saat içerisinde ülkenin güneyine yönelik birkaç saldırı düzenlediğini aktaran Lübnan basını, son saldırılardan birinin Qasmiyeh köyü yakınlarında 15 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı olduğunu bildirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Litani Nehri üzerindeki Qasmiyeh Köprüsü'ne bir kez daha saldırdığını ve köprünün tamamen yıkıldığı bildirildi.

Adı açıklanmayan üst düzey bir Lübnan güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada saldırıyla Lübnan'ın güneyinin ülkenin geri kalanına bağlayan son köprünün hedef alındığı ve köprünün tamamen yıkılması nedeniyle onarılmasının mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

İsrail daha önce 23 Mart'ta köprüyü hedef almış ve Hizbullah'ı köprüyü ülkenin güneyine militan ve silah taşımak için kullanmakla suçlamıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar

Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar
Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı

Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, gelen mesajla şok yaşadı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı