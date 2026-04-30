İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesi Mardin'de 5 dilde protesto edildi

MARDİN'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale etmesini ve aralarında 2'si Mardinli 18 Türk aktivistin alıkonulmasını Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve İbranice yapılan kitlesel basın açıklamasıyla protesto etti.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım götürmek amacıyla '2026 Bahar Misyonu' ile yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda Yunanistan yakınlarında müdahale edildi. İtalya'nın Sicilya Adası'nda son hazırlıklarını tamamlayan ve 26 Nisan'da Akdeniz'e açılan teknelerden bazılarına yapılan müdahalede, aralarında Mardinli 2 kişinin de bulunduğu 18 Türk aktivistin alıkonulduğu bildirildi. Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, alıkonulan Abdulselam Demir'in il başkanlığını yaptığı Memur-Sen Mardin İl Binası önünde basın açıklaması yaptı. Basın metni Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve İbranice okundu.

'SUMUD FİLOSU'NU ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Türkçe basın metnini okuyan Memur-Sen Mardin İl Başkan Vekili Şeyhmus Demir, saldırının uluslararası hukuk ve temel haklara aykırı olduğunu belirterek, "Kudüs'ün kardeşi, hoşgörü ve adaletin kadim şehri Mardin'den tüm dünyaya haykırıyoruz. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek, mazlumların sesi olmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda seyreden Sumud Filosu, İsrail tarafından korsanvari bir saldırıya uğramış ve alıkonulmuştur. Platformumuzun kıymetli üyeleri Memur-Sen Mardin İl Başkanı Sayın Abdülselam Demir ve Mardin İHH Yöneticisi Sayın Mehmet Atlı'nın da aralarında bulunduğu gönüllüler, bu onurlu insani görev sırasında işgalci güçler tarafından hukuksuz şekilde alıkonulmuştur. Kendileri, Mardin'in vicdanını ve Anadolu'nun merhametini Gazze'ye ulaştırmak üzere bu yola çıkmışlardır. Sayın Abdülselam Demir'in alıkonulmadan önce ifade ettiği; 'Eğer bu videoyu izliyorsanız, uluslararası sularda alıkonulmuşum demektir' sözleri, yaşanan hukuksuzluğun vahametini ve uluslararası kamuoyunun içine sürüklendiği sessizliğin boyutunu açıkça ortaya koymaktadır. Mardin STK Platformu olarak açık ve net bir şekilde ilan ediyoruz: Abdülselam Demir, Mehmet Atlı ve beraberindeki tüm gönüllülerin can güvenliğinden İsrail doğrudan sorumludur. Kardeşlerimizi ve Sumud Filosu'nu asla yalnız bırakmayacağız. Dualarımızla, vicdanımızla ve tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu tür hukuk dışı müdahaleler, adalete olan inancımızı zayıflatmayacak; bilakis daha da pekiştirecektir" dedi.

'YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ YAŞANDI'

Basın açıklamasına katılan HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili ve aynı zamanda alıkonulan Abdulselam Demir'in ağabeyi Şehzade Demir ise yoğun bir diplomasi trafiğinin yaşandığını belirterek, "Dün gece saat 02.00'den beri yoğun bir diplomasi içerisindeyiz. Hemen hemen kimse yatmadı. Dışişleri Bakanı'ndan yardımcılarına, hükümetin bürokratlarından AK Parti'nin yetkililerine, Meclis yetkililerine ve diğer partilere kadar bu işe sahip çıkılması, bu kardeşlerimize el uzatılması, onların yalnız bırakılmamaları ve Siyonizm'in bütün dünyada suç sayılan bu müdahalesine karşı ciddi ve etkili bir girişimde bulunulması noktasında ciddi çalışmalar oldu. Bazı şeyler elbette ki yapılıyor. Gemilerin şu anda İsrail'e doğru yol aldığını biliyoruz. Cumartesi günü oraya varacakları hesap ediliyor. Kardeşlerimizin getirilmesi için de uçakların gönderileceği ve benzeri çalışmaların yapılacağı ifade edildi" diye konuştu.

Basın açıklaması yapılan dua ile sona erdi.

