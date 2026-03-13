Haberler

İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nebatiye ve Sur bölgelerindeki saldırılarda can kaybı yaşandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ı hedef alan son saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nebatiye bölgesindeki Ain Ebel kasabasına gerçekleştirilen bir İsrail saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, Sur bölgesindeki Barish kasabasını hedef alan bir diğer İsrail saldırısında da 3 kişinin öldüğü aktarıldı.

İsrail, Lübnan'ı vurmuştu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un banliyölerine ve ülkenin güneyine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların Hizbullah'a ait karargahları ve askeri altyapıları hedef aldığını öne sürmüştü. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı

İran savaşta yalnız değilmiş! Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti
2 milyar TL'lik yatırım! O şehrimizde yepyeni bir stadyum yükseliyor

2 milyar TL'lik yatırım! O şehrimize yepyeni bir stat geliyor
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
İran'dan 'Hamaney'in eşi öldü' iddialarına yalanlama

İran Hamaney'in eşiyle ilgili iddiayı yalanladı
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar