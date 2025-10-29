İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: En Az 30 Ölü

İsrail'in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne düzenlediği son hava saldırılarında en az 30 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail'in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne düzenlediği son hava saldırılarının bilançosu ağırlaştı. Gazze'deki sivil savunma yetkililerinden yapılan açıklamada, saldırılarda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı belirtilerek, "Ekiplerimiz enkaz altından ölü ve yaralıları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurmuştu

İsrail, ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne yeni hava saldırıları düzenlemiş, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in saldırıları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ateşkes devam ediyor. Bu, küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas ateşkese bağlılığını tekrarlamıştı

Hamas ise, Refah'ta İsrail güçlerine düzenlenen silahlı saldırı ile Hamas'ın bir bağlantısının olmadığını belirtilerek, "Ateşkes anlaşmasına bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği bombardımanların ABD Başkanı Donald Trump'ın himayesinde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu vurgulanmıştı.