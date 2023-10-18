İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı İzmir'de protesto edildi

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı İzmir'de kalabalık grup tarafından protesto edildi.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Konak Meydanında toplanan kalabalık grup tarafından protesto edildi. Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler "Aksa Tufanı İsrail'i yenecek", "Katil İsrail" sloganları attı.

"Ramallah, Batı Şeria, Mescidi Aksa, Gazze müminlere emanettir" diyerek meydanda konuşma yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yaptığı açıklamada, "Hz. Ömer orayı teslim aldı, Selahaddin Eyyubi fethetti, Abdülhamit Han'ın emanetine sahip çıkma zamanımız gelmedi mi?" dedi.

"Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin ta kendisidir"

Hastanelerde son 1 saatte bin kişinin şehit olduğunu söyleyen Saygılı, "Biz buna dur demeliyiz. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin ta kendisidir. Allah kıyamet gününde bizleri hesaba çekmeyeceği şekilde dimdik durmayı bizlere nasip etsin. Rabbim bu yolda şehadet nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Artık Müslümanların tarafını belli etme zamanı"

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran da "Zalimlerin tarafını belli ettiği bir zamanda Müslümanların da tarafını belli etme zamanı gelmiştir" diyen Erduran, "Bebek katili İsrail bugüne kadar hiçbir zaman sözden anlamadı. Miting yaptık, bağırdık anlamadı. Konuşmak, bağırmak, nutuk atmak çare değil. Zalimin anlayacağı tek şey güçtür. ve bu saatten sonra konuşmak yerine bir araya gelip eyleme geçme zamanı gelmiştir" diye konuştu.

Grup daha sonra sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına yürüyüş yaptı. Burada da tekbirler getiren grup, edilen duaların ardından alandan ayrıldı. - İZMİR