İsrail Beyrut'taki bir otel binasını vurdu: 4 ölü, 10 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ramada Otel binasına düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, sivillerin bulunduğu bir otel binasını hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ramada Otel binasında bulunan bir daireye düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda 10 kişinin yaralandığı aktarılırken, otelde Güney Lübnan ve Beyrut'un banliyölerindeki savaştan kaçan yerinden edilmiş sivillerin kaldığı ifade edildi.

İsrail, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurmuştu

İsrail ordusu, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) özel kuvvetleri Kudüs Gücü'nün Beyrut'taki üst düzey komutanlarına yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Sivillere zarar gelmemesi için saldırıda hassas güdümlü mühimmat kullanıldığı ve havadan gözetleme yapıldığı belirtilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı