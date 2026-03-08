Haberler

İsrail Beyrut'taki bir otel binasını vurdu: 4 ölü, 10 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ramada Otel binasına düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda, oteldeki siviller hedef alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ramada Otel binasına düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, sivillerin bulunduğu bir otel binasını hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ramada Otel binasında bulunan bir daireye düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda 10 kişinin yaralandığı aktarılırken, otelde Güney Lübnan ve Beyrut'un banliyölerindeki savaştan kaçan yerinden edilmiş sivillerin kaldığı ifade edildi.

İsrail, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurmuştu

İsrail ordusu, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) özel kuvvetleri Kudüs Gücü'nün Beyrut'taki üst düzey komutanlarına yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Sivillere zarar gelmemesi için saldırıda hassas güdümlü mühimmat kullanıldığı ve havadan gözetleme yapıldığı belirtilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 15 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Yöntem bilindik! Vatandaşları 15 milyon TL dolandıranlar yakalandı
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil

Derbi sonrası söyledikleri yenir yutulur şeyler değil!
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı

İki Körfez ülkesi savaştan şimdiden bıktı! Çağrıları iki tarafa da
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

"Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır"
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor