İsrail, Lübnan'daki Hizbullah karargahlarına yapılan saldırıların görüntülerini yayınladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut ve Güney Lübnan'daki Hizbullah karargahlarının vurulduğunu duyurarak saldırıların görüntülerini yayınladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Güney Lübnan'daki Hizbullah karargahlarına yapılan yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Hizbullah'ın kasıtlı olarak Lübnan genelindeki sivil yerleşim bölgelerine konuşlandığı savunularak, "Bu, örgütün Lübnan vatandaşlarını terörist amaçları için acımasızca kullanmasının bir başka örneğidir" denildi. Saldırılarda sivil kayıplar yaşanmasını önlemek için bazı tedbirler alındığı öne sürülerek, "Erken uyarı sistemleri, hassas güdümlü mühimmat kullanımı ve hava gözlemi dahil farklı adımlar atılmıştır" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in, "Hizbullah'ın İran rejiminin himayesi altında faaliyet göstermesini engellemek için gerekli adımları atacağı" vurgulandı.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı

IDF'den yapılan bir diğer açıklamada, 4 terör unsurunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sarı Hattı geçerek varılan anlaşmayı ihlal ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine bölgeye saldırı düzenlendiği ve 4 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı