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İsrail Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını erteledi

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İsrail, Hamas ile olan ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılması gereken 620 Filistinli tutukluyu, güvenlik toplantısının sonuçlanmasını bekleyerek erteledi.

İsrail, Batı Şeria'daki Filistinli yetkililere, 620 tutuklunun serbest bırakılmasının Türkiye saatine göre,21.00'e ertelendiğini bildirdi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Hamas'ın bugün ateşkes anlaşması çerçevesinde 6 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail, yapması gereken 620 tutuklunun serbest bırakılması adımını erteledi.

TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASI ERTELENDİ

Arap medyasında yer alan haberlere göre, İsrail, Batı Şeria'daki Filistinli yetkililere tutukluların serbest bırakılmasının TSİ 21.00'e ertelendiğini bildirdi.

GEREKÇE NETANYAHU'NUNGÜVENLİK TOPLANTISI

İsrail medyasına göre ise, İsrailli bir kaynak Filistinlilerin serbest bırakılmasındaki erteleme ile ilgili olarak, "Netanyahu'nun güvenlik toplantısının bu akşam sonuçlanmasının ardından, sonraki adımlarla ilgili bir karar verilecek ve esirlerin iadesinin tamamlanması bu aşamada kalacak" açıklamasını yaptı.

İsrail Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını erteledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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