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İsrail kısıtlamalarına rağmen 60 bin kişi Mescid-i Aksa'ya koştu

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İsrail'in kısıtlamalarına ve engellemelerine rağmen yaklaşık 60 bin Filistinli, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da cuma namazını eda etti. İsrail güçleri kimlik kontrolü yaparken, Batı Şeria'dan gelen bazı Filistinlilerin Kudüs'e girişine izin verilmedi.

İsrail engellemelerine rağmen yaklaşık 60 bin kişi Mescid-i Aksa'da cuma namazını eda etti.

Binlerce Filistinli cuma namazını için İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Namaz öncesi Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan İsrail güçleri, Filistinlilerin kimliklerini kontrol etti. Filistin Diyanet İşleri Dairesi açıklamasına göre, İsrail güçlerinin kutsal şehre yönelik kısıtlamaları sürdürdüğü bir dönemde yaklaşık 60 bin kişi Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı.

İsrail güçleri, Cuma namazı içi Mescid-i Aksa'ya Batı Şeria'nın farklı bölgelerinden gelen Filistinlilerin, Kudüs'e girişine bir kez daha izin vermedi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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