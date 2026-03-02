Haberler

Lübnan'dan İsrail'e füze saldırıları yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği ve en az bir füzenin önlendiği belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara, Lübnan'dan misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. En az 1 füzenin önlendiği, bazı füzelerin ise açık alanlara düşmesine izin verildiği belirtilirken, herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmediği aktarıldı. IDF, saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Hizbullah'ın saldırıları üstlenmesi halinde, bu, örgütün 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan Lübnan - İsrail ateşkesinden bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ilk saldırı olarak kayıtlara geçecek. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı

Barcelona'nın eski yıldızı çıkan çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna 3 kelimelik cevap
Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti