İsrail'deki Dürziler, Suriye'de Savaşa Katılmaya Hazır

İsrail'deki yaklaşık 2 bin Dürzinin, Bedevi aşiretleri ve hükümet müttefiki güçlerin Dürzilere yönelik saldırılarını sonlandırmaması halinde Suriye'de savaşa katılmaya hazır olduğu bildirildi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde son günlerde yaşanan çatışmalar gündemdeki tazeliğini korurken, İsrail'deki Dürzilerden savaş endişelerini artıracak bir hamle geldi. Resmi İsrail basınında yer alan habere göre; İsrail'deki yaklaşık 2 bin Dürzinin, Bedevi aşiretleri ve hükümet müttefiki güçlerin Dürzilere yönelik saldırılarını sonlandırmaması halinde Suriye'de savaşa katılmaya hazır olduklarına dair bir belge imzaladığı bildirildi. Belgede "Süveyda'daki kardeşlerimizin yanında savaşmak için gönüllü olmaya hazırlanıyoruz. Kardeşlerimizi, topraklarımızı ve dinimizi savunmak için hazır olma zamanımız geldi" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Belgeyi imzalayanlar arasında, Israil Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) görevli yedek askerlerin de bulunduğu bildirildi. - TEL AVİV