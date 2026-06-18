Isparta Valiliği'nden kene uyarısı

Isparta Valiliği, havaların ısınmasıyla birlikte kentte kene vakalarının görülmeye başladığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Isparta Valiliği, il genelinde kene vakalarının görülmeye başlaması üzerine bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, keneler aracılığıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı alınması gereken önlemler hatırlatıldı. Açıklamada, tarla, bağ, bahçe, mera, ormanlık alan ve piknik alanları gibi riskli bölgelerde vatandaşların açık renkli ve vücudu örten kıyafetler tercih etmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca pantolon paçalarının çorap içerisine alınmasının kene tutunmasını önlemede etkili yöntemlerden biri olduğu ifade edildi. Valilik, vatandaşların riskli alanlardan döndükten sonra vücutlarını kene yönünden dikkatlice kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayarak, kene tutunması durumunda keneyi çıplak elle çıkarmaya çalışmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, kene tutunmasını takip eden 10 gün içerisinde ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesinin hayati önem taşıdığı kaydedildi. Isparta Valiliği, vatandaşların belirtilen tedbirlere uymalarının hem hastalığın önlenmesi hem de erken müdahale açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı