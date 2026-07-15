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Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
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Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Isparta Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitler için dualar edildi, kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Isparta Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitler için dualar edildi, kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Isparta Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, aziz şehitler için dualar edildi. Program kapsamında şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit mezarları başında dua etti. Programda, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkmak adına ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kararlılığın unutulmadığı vurgulandı. Anma programı, şehitler için edilen duaların ardından sona erdi.

Programa protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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