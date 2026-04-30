Isparta'da Pazar Fiyatlarından Kimse Memnun Değil... Pazar Esnafı Hüseyin Mızrak: "Maliyet Yüksek Olunca Ucuz Satma Şansı Olmuyor"

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da pazar esnafı, yurttaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle satışlarının gerilediğini belirtirken, alıcılar ise alışveriş yapmakta zorlandığını ifade ediyor. Esnaf Hüseyin Mızrak, "Maliyet yüksek olunca burada ucuz satma şansı zor oluyor" derken, emekli Ali Ülperen, "Geliri yüksek olanlar belki etkilenmiyor ama düşük gelirli olanlar için zor. 700 liralık alışveriş yaptım, daha dolduramadım. Daha eksikler var. Zeytin, peynir, tereyağı hariç" diye konuştu.

Isparta'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan pazarda satıcılar da alıcılar da ekonomik durumlarından memnun değil.

Pazar'da 24 yıldır satış yapan Hüseyin Mızrak, fiyatların yüksekliğinin en büyük nedeninin maliyetler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Halihazırda mevcut olan meyveler daha turfanda. Ağır gelse de turfanda satılıyor. Turfanda satılan mal ister istemez halkın gözünde pahalı görünüyor. Şimdi üreticiyi de düşüneceksin. Üreticiyi düşündüğün zaman onlar da para kazanmak niyetinde. Araya nakliye giriyor, benzin yüksek. Taşımacılık yüksek maliyet. Maliyet yüksek olunca burada ucuz satma şansı zor oluyor. Vatandaşın alım gücü mutlaka fark ediyor ama ihtiyaç olan şeyi alıyorlar. Her şeyi almak mümkün değil. Daha ziyade mutfak işine bakıyorlar; patates, soğan gibi. En büyük neden petrol, yakıt. Nakliye çok pahalı."

Esnaf Mustafa Kalem ise işlerin durgun olduğunu ancak yaz aylarından umutlu olduklarını belirterek, "Herkes bağda bahçede. Herkes işinde gücünde. Bizim satışlarımız durdu. Ama iki ay sonra, üç ay sonra işler açılır. Avrupalılar gelir, yerliler olur. Ama şu an iş yokluğu var" dedi.

Pazardaki bir kadın esnaf ise artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını ifade ederek, "Gidiş geliş maliyetimiz arttığı için biz de satışları zamlandırdık mecburen. Önceki aylara göre 2-3 aydır zor. 2-3 üç kilo alan şimdi bir kiloya düşürdü" diye konuştu.

"Günden güne küçülüyoruz"

Pazarcı Hasan Büyükkoloncu da, "Pazarda durum normal ama hareket yok. Bir sakinlik var. Günden güne küçülüyoruz. Çok kolay değil" ifadelerini kullandı.

Pazarda alışveriş yapan emekli Ali Ülperen ise fiyatların mevsime rağmen yüksek olduğunu belirterek, "Bahar mevsimindeyiz ama çağla, erik, kiraz, çilek yine pahalı. Geliri yüksek olanlar belki etkilenmiyor ama düşük gelirli olanlar için zor. 1800 lirayla çıktım, 700 liralık alışveriş yaptım, daha dolduramadım. Daha eksikler var. Zeytin, peynir, tereyağı hariç" şeklinde konuştu.

"Alamıyorum, sadece bakıyorum"

Pazar esnafı Adem Ayhan ise son dönemde işlerin ciddi şekilde düştüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Son bir aydır bitik, iş yok. Bak şu poşetin kilosu 180 lira olmuş. En büyük paramız iki yüz lira, en küçük paramız 200 lira. Bir kilo et bin lira. Beş kilo sazan da bin lira. Sazan alsa bir ay yer. Eti bir öğün yer. Bize 'pahalı' diyorlar ama biz ne edelim? Benzin fiyatları her şeye zam koydu. Alamıyorum, sadece bakıyorum. Hele emekliler, eğer iki maaşlı değilsen, kira gelirin yoksa yaşamak çok zor."

Kaynak: ANKA