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Isparta'da Özel İhtiyaçlı Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Isparta'da Özel İhtiyaçlı Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi
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Isparta'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 60 özel ihtiyaçlı çocukla birlikte düzenlenen uçurtma şenliği, çocukların motivasyonlarını artırmayı ve sosyal etkinlikte bulunmalarını sağlamayı amaçladı.

Isparta'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 özel ihtiyaçlı çocuk ile birlikte uçurtma şenliği düzenlendi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu "Güller Isparta'da Açar" isimli ÇOGEP projesi çerçevesinde özel ihtiyaçlı çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında çocukların motivasyonlarını artırarak onlarla birlikte sosyal etkinlikte bulunmak, güzel bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla 60 özel ihtiyaçlı çocuk ile birlikte uçurtma şenliği düzenlendi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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