Isparta'da Fırtına Günlük Hayatı Olumsuz Etkiledi: Ağaçlar Devrildi, Motosikletlere Yasak Geldi

Güncelleme:
Isparta'da öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına, ağaçların devrilmesine ve ulaşımda kısıtlamalara neden oldu. İl Hıfzıssıhha Kurulu, motokuryelerin çalışmasını ve motosiklet ile elektrikli scooterların trafiğe çıkışını yasakladı.

Gökdeniz Can

(ISPARTA) - Isparta'da öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına, kent merkezinde bazı ağaçların devrilmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca motokuryelerin çalışması ve motosiklet ile elektrikli scooterın trafiğe çıkışına geçici yasak getirildi.

Isparta'da öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentte yaşam olumsuz etkilendi.

Mimarsinan Caddesi ile Bahçelievler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde ağaçlar devrildi. İstanbul Caddesi'nde devrilen ağacın altında kalan park halindei otomobilde maddi hasar oluştu.

Isparta'da etkili olan fırtına nedeniyle ulaşımda da kısıtlamaya gidildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla motokuryelerin çalışması, motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yarın saat 12.00'ye kadar yasaklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

