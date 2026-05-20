Haberler

Isparta'daki Süleyman Demirel Anaokulu'nda Ağaç Kesimi Tartışma Yarattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleyman Demirel Anaokulu bahçesinde, bazı ağaçların tehlike oluşturduğu gerekçesiyle başlatılan kesim işlemi sırasında yaklaşık 60 ağacın tamamı kesildi. Veliler ve Eğitim-İş tepki gösterdi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi içerisindeki Süleyman Demirel Anaokulu bahçesindeki ağaçların kesilmesi tartışmaya neden oldu. Okul yönetiminin kuruyan, öğrenciler açısından tehlike oluşturan, kanalizasyon ve elektrik hatlarına zarar verebileceği değerlendirilen bazı ağaçların kesimi için talepte bulunduğu ancak okul çevresi ve bahçesindeki yaklaşık 60 ağacın tamamının kesildiği bildirildi.

Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi içerisinde bulunan Süleyman Demirel Anaokulu bahçesindeki ağaçlar kesildi. Okul yönetimi bunun üzerine tepkilere hedef oldu. Okul yönetiminin kuruyan, öğrenciler açısından tehlike oluşturan, kanalizasyon ve elektrik hatlarına zarar verebileceği değerlendirilen bazı ağaçların kesimi için talepte bulunduğu öğrenildi.

Ancak daha sonra okul çevresi ve bahçesindeki yaklaşık 60 ağacın tamamı kesildi. Okul bahçesinde ağaç kalmaması veliler başta olmak üzere yurttaşların tepkisine neden oldu.

Eğitim-İş Isparta Şube Başkanı Baki Tok, konuya ilişkin açıklamasında, sürecin geçen yıl temmuz ayında yeni okul müdürünün atanmasıyla başladığını söyledi.

Tok, "Atandığı andan itibaren okulun etrafında bulunan tüm çam ağaçlarının sert bir şekilde budandığını gördük. Çitlere engel olduğu bahane edildi. Bu budamadan sonra öğrendik ki okulda 60'a yakın ağaç kesilmiş" dedi.

Kesim sürecine ilişkin yazışmaların tam olduğunun ifade edildiğini belirten Tok, kendilerine yalnızca 4-5 ağaç için işlem yapıldığı bilgisinin verildiğini söyledi.

Tok, "Bunların 'elektrik tellerine dayandığı ve zarar verebileceği' söylendi. Fakat kesilen ağaçlara baktığımızda okulun etrafındaki tüm ağaçların kesildiğini görüyoruz. Hatta okul bahçesinde yer alan bütün ağaçların kesildiğini gördük. Biz buna itiraz ediyoruz" diye konuştu.

Okul bahçelerinin yalnızca beton ve tel örgüden oluşan alanlar olmadığını ifade eden Tok, şunları söyledi:

"Çocuklarımıza çevre bilincini, yeşili korumayı ve doğayla uyum içerisinde yaşamayı aşılaması gereken bir eğitim kurumunun bahçesinde gerçekleştirilen bu kesim hangi gerekçeyle olursa olsun kesinlikle kabul edilemez. Okul bahçeleri çocukların nefes aldığı yaşam alanlarıdır. Eğitimi yalnızca bina ve beton olarak gören zihniyet çocukların doğayla bağını koparmaktadır. Ağacı kesilen bir okulun gölgesi, nefesi, yaşamı eksilir. Yaşamı savunmak, çocukların geleceğini savunmaktır."

Kesilen ağaçlarla ilgili teknik raporların kamuoyuyla paylaşılmasını isteyen Tok, "Her ağacın raporu ayrı ayrı çıkmalıydı. Ama ortada her ağaçla ilgili bir rapor kesinlikle göremiyoruz" dedi.

Eğitim-İş olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı inceleme başlatmaya davet ettiklerini belirten Tok, kamusal bir suç işlendiğini vurgulayarak konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma' çağrısına CHP'den ilk yanıt

Kılıçdaroğlu'na CHP'den ilk yanıt! Olay sözlere çok başka yerden baktı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su yerine şekerli içecekler tüketen ünlü fenomene lösemi teşhisi konuldu

Dünyaca ünlü fenomenden kötü haber! Sağlıksız yaşam pahalıya patladı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Aktivistlere insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne karşı haykırdı
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu

Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur ölü bulundu
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak