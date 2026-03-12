Endülüs geleneğini yaşatan İspanyol hacılar AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

İspanya'dan yola çıkarak Endülüs Müslümanları'nın asırlık geleneğini yaşatmak amacıyla at sırtında yaklaşık 8 bin kilometrelik bir yolculukla Mekke'ye ulaşan Abdullah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tarık Rodriguez, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Geçtiğimiz yıl hac yolculukları sırasında Türkiye'de mola vererek AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İspanyol hacılar, bu kez gerçekleştirdikleri yolculuğun hikayesini ve yaşadıkları manevi tecrübeleri paylaşmak üzere İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katıldı. Düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Program müzik dinletisinin ardından başladı.

İspanyol hacılar programda tercüman eşliğinde vatandaşlara deneyimlerini anlattı. Konuşmalarında, "Bu aslında hikayenin başlangıcı. Abdullah ismini aldıktan sonra Abdullah'ın rüyasıydı. Kendisine gelen bir emir gibi yerine getirmesi için Allah'a söz verdi. Hikaye böylelikle başladı. Müslüman olduktan 36 yıl sonra bu hayalimi gerçekleştirmek için yola çıktık. Sonrasında eğitimlere başladık. Bunları yaparken çok büyük bütçelere sahip değildik. Değişik zamanlarda yerlerde yolculuk yaptık. Avrupa'yı geçtikten sonra aslında Türkiye Avrupa'nın ilk Müslüman olan ülkesiydi" ifadelerini kullandılar. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı