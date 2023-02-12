Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsmi gibi gönlü de kahraman

Yerel Haberler

İsmi gibi gönlü de kahraman

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Ömer Halis Karavil, kumbarasını depremdeki tanımadığı bir çocuğa gönderdi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Ömer Halis Karavil, kumbarasını depremdeki tanımadığı bir çocuğa gönderdi.

Belediye zabıta görevlisi olan Ahmet Karavil'in 6 yaşındaki oğlu Ömer Halis, 1 yıldır biriktirmiş olduğu harçlıklarının olduğu kumbarayı, deprem bölgesine görevli olarak giden babasının çalışma arkadaşı zabıta memuru Cengiz Sarı'ya teslim ederek yine kendi yaşlarındaki bir çocuğa verilmesi isteğinde bulundu. İsteği geri çevrilmeyen Sarı, Ömer Halis'in kumbarasını Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki kendi yaşlarındaki Hatice adında bir çocuğa teslim etti. - ESKİŞEHİR

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cengiz Sarı Seyitgazi Eskişehir Ömer Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title