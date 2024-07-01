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İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya son yolculuğuna uğurlandı

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Dün Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Dün Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Küçükkaya için Simav Halil Ağa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze merasimi düzenlendi. Cenaze namazına Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Işın, Dağ ve Kasap, İsmail Küçükkaya ve ailesinin acısını paylaşarak, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilediler.

75 yaşındaki Halise Küçükkaya, cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığına defnedildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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