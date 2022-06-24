İsmail Hakkı Tonguç ve Mehmet Başaran, Lüleburgaz'da Anıldı

Türkiye'nin aydınlanma yolundaki en önemli karakterlerinden Köy Enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç, ölümünün 62'nci, Köy Enstitülü şair, yazar, eğitimci Mehmet Başaran da ölümünün 7'nci yılında Lüleburgaz Mehmet Başaran Meydanı'nda düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı.

Sunuculuğunu Hamiyet Gülaçar'ın yaptığı anma etkinliğinin açılış konuşmalarını, Lüleburgaz Belediye Başkan Vekili Deniz Balaban Şahin, YKKED Lüleburgaz Şube Başkanı Günsel Solak, Kepirtepeliler Eğitim Vakfı adına da İzzet Hongur yaptı.

KOCATÜRK VE COŞKUN İLE SÖYLEŞİ

Program öncesinde Bilge Duru Arabacı, Enver Kenar, Aysel Tan ve Muammer Gözlüklü, şiir dinletisi sundu. Dinletinin ardından da Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, "Özgürleşme Eylemi Köy Enstitüleri ve Mehmet Başaran"; Mehmet Başaran'ın öğrencilerinden akademisyen/yazar Zeki Coşkun ise "İnsansız Eğitim Modeli" başlıkları altında söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiler sonrasında etkinlik, türkü dinletisiyle sona erdi.

ANKA / Yerel