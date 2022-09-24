İslam Eserleri müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi

Çat Belediyesi tarafından bir önceki dönem yaptırılan Çat İslam Eserleri müzesi, 25 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi.

Çat Belediyesi tarafından bir önceki dönem yaptırılan Çat İslam Eserleri müzesi, 25 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi.

Çat İslam Eserleri Müzesi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ve Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın imzaladığı protokolle Bakanlığa tahsis edildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar; "Çat Belediyesi olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla iş birliği içerisinde ilçemizde kültür ve sanat alanında yeni bir dönem başlatıyoruz! Yaklaşık bir yıldır büyük bir azim, kararlılık ve sabırla yürütmüş olduğumuz çalışmamızı nihayet bugün itibariyle sonlandırmış bulunmaktayız. Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ve şu anki durumundan daha güçlü eser desteğiyle güçlendirilmiş olarak yakın bir zamanda hizmete açılacak olan, Çat Belediyesi Özel İslam Eserleri Müzesi'ni yirmi beş yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis işlemini bugün imzalamış olduğumuz protokolle sonlandırmış bulunmaktayız.

Türkiye'de bir ilk

Özel müze statüsünde olan bir müzenin, Türkiye'de bir ilk olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisi işleminin gerçekleşmesinde büyük bir emeği ve gayreti olan Siyasi büyüklerimiz başta olmak üzere, Ak Parti Erzurum Milletvekillerimize, Erzurum Ak Parti İl Başkanımıza, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Belediye Meclis Üyelerimize ve katkısı olan herkese canı gönülden teşekkür ederiz.

Protokol imza törenine katılarak bizleri mutlu eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanı Bülent Gönültaş'a Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz'a, Müzeler Müdürü Hüsnü Genç'e teşekkür ederiz." dedi. - ERZURUM