İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Bakan Işıkhan ve Genel Müdür Güneş'i Karabük'e davet etti

İşkur İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Antalya'da düzenlenen istişare toplantısında görüştüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'i Karabük'e davet etti.

İŞKUR ve SGK İl Müdürleri İstişare Toplantısı Antalya' da düzenlendi.

Toplantıya katılan Karabük İŞKUR Müdürü Ferhat Sarıçam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile görüştü.

Karabük'teki çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıçam, Bakan Işıkhan ve Genel Müdür Güneş'i Karabük'e davet etti.

Bakan Işıkhan, kentteki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek Karabük'e geleceğine dair söz verdi. - KARABÜK