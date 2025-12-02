Engelsiz İstihdam Günleri Erzurum'da başlıyor

İşkur Erzurum İl Müdürlüğü, "Engelsiz Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz" sloganıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.

Sürdürülebilir engelli istihdamını güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Engelsiz İstihdam Günleri" için engelli iş arayan vatandaşlar ek hizmet binasına davet ediliyor. Etkinlik, engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmayı, işverenlerle doğrudan buluşmalarını sağlamayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. İŞKUR yetkilileri, bu buluşmanın engelli bireylerin istihdam yolunda önemli bir adım olacağını vurguluyor. Ek hizmet binası, Kültür İlköğretim Okulu karşısında, eski İl Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu cadde üzerinde yer alıyor. İŞKUR Erzurum, engelli vatandaşların iş hayatında daha güçlü bir şekilde yer alabilmeleri için tüm engelli iş arayanları bu özel günlerde buluşmaya çağırıyor. - ERZURUM