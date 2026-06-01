İski, Vefat Eden Kişilere Ait Aboneliklerle İlgili Duyuru Yaptı

İSKİ, vefat eden kişilere ait su aboneliklerinin hukuki dayanağının ortadan kalktığını belirterek, fiili kullanıcıların yeni abonelik yapması veya mirasçıların aboneliği feshetmesi gerektiğini duyurdu.

(İSTANBUL)- İSKİ, vefat eden kişilere ait su abonelikleri hakkında bilgilendirme mesajı yayımladı. Mesajda, abone olan kişinin vefatı halinde sözleşmenin hukuki dayanağının ortadan kalktığı belirtilerek, su kullanımının devamı durumunda, fiili kullanıcıların kendi adlarına yeni abonelik yapmaları, su kullanımı bulunmuyor ise aboneliğin feshi için mirasçıların İdare'ye başvurmaları gerektiği ifade edildi.

İSKİ, vefat eden kişilere ait su abonelikleri hakkında bilgilendirme mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İSKİ tarafından sunulan su ve atık su hizmetlerine ilişkin abonelik sözleşmeleri şahsi nitelikte olup, sözleşmenin tarafı olan gerçek kişinin vefatı halinde hukuki dayanağı ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle; su kullanımı devam ediyorsa, fiili kullanıcıların kendi adlarına yeni abonelik yapmaları, su kullanımı bulunmuyor ise aboneliğin feshi için mirasçıların İdaremize başvurmaları gerekmektedir."

GEREKLİ BELGELER

Vefat eden kişiler adına aboneliklerin aktif olarak kullanılmaya devam edilmesi halinde ileride hukuki ve mali mağduriyet yaşanmaması için gerekli işlemlerin zamanında yapılması önem arz etmektedir. Abonelik fesih işlemlerini; Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) ile Şube Müdürlüklerimizden, abonelik devir işlemlerini; Şube Müdürlüklerimizden, Web sitemizden (E-Şube), Mobil İSKİ uygulamamızdan veya e-Devlet Üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
