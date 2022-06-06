İSKİ Genel Müdürlüğünde görev değişimi - Haberler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun emekliye ayrılacağı, görevi vekaleten Şafak Başa'nın sürdüreceği duyuruldu.

İBB'den yapılan açıklamada, 6 Eylül 2019'den bu yana İSKİ Genel Müdürlüğü görevini yürüten Mermutlu'nun 8 Ağustos itibarıyla emeklilik nedeniyle görevi bırakacağı belirtildi.

İSKİ Genel Müdürlüğüne, halen genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdüren Başa'nın vekaleten görevlendirildiği aktarılan açıklamada, "Sayın Mermutlu'ya kurumumuza, İBB ailesine ve İstanbullulara verdiği değerli hizmetler için çok teşekkür ediyor, emeklilik hayatında da sağlık ve mutluluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa

1969 doğumlu Şafak Başa, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce hazırlık programını 1992'de tamamladı. 1993-1994 yılları arasında İngiltere'de yabancı dil eğitimi ve kamu yönetimine yönelik kurslar aldı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne 13 Mart 2015'te atanan Dr. Başa, 9 Ağustos 2019'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

Temmuz 2021'e kadar İSKİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapan Başa, daha sonra İSKİ Bilgi İşlem, Abone Hizmetleri ve Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, aynı zamanda İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürdü.