İskenderun Sahili'nde Sahil Düzenleme Projesi Hızla İlerliyor

Hatay'da depremde 80 santimetre kayma yaşanan İskenderun sahili, hayata geçirilen Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesinde çalışmalar sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, kentin cazibe merkezi olması hedeflenen sahilde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da İskenderun sahilinde 80 sahilinde kayma yaşanmıştı. İskenderun ilçesinde sık sık yaşanan deniz taşmasıyla birlikte kent merkezi sular altında kalıyordu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede yaşanan deniz taşkının önüne geçmek ve sahile modern bir görünüm katmak için Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi'ni hayata geçirmişti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı hızla devam eden Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi alanında incelemelerde bulundu. Kent estetiğini güçlendirmeyi, vatandaşların sahille bağını yeniden canlandırmayı amaçlayan proje, modern şehir yaşamına yeni bir soluk kazandırıyor.

Geniş yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, sosyal tesisler, modern peyzaj uygulamaları ve dinlenme alanlarıyla donatılan proje, İskenderun sahilini her yaştan vatandaşın buluşma noktası haline getirecek.

Vali Masatlı, proje ile İskenderun'un sosyal yaşamının canlanacağını, vatandaşların denizle iç içe, konforlu ve estetik bir yaşam alanına kavuşacağını belirtti. - HATAY