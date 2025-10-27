Haberler

İskenderun Sahili'nde Sahil Düzenleme Projesi Hızla İlerliyor

İskenderun Sahili'nde Sahil Düzenleme Projesi Hızla İlerliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da deprem sonrası 80 santimetre kayma yaşayan İskenderun sahilinde, modern bir görünüm kazandırmak için Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi başlatıldı. Vali Mustafa Masatlı, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Hatay'da depremde 80 santimetre kayma yaşanan İskenderun sahili, hayata geçirilen Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesinde çalışmalar sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, kentin cazibe merkezi olması hedeflenen sahilde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da İskenderun sahilinde 80 sahilinde kayma yaşanmıştı. İskenderun ilçesinde sık sık yaşanan deniz taşmasıyla birlikte kent merkezi sular altında kalıyordu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede yaşanan deniz taşkının önüne geçmek ve sahile modern bir görünüm katmak için Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi'ni hayata geçirmişti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı hızla devam eden Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi alanında incelemelerde bulundu. Kent estetiğini güçlendirmeyi, vatandaşların sahille bağını yeniden canlandırmayı amaçlayan proje, modern şehir yaşamına yeni bir soluk kazandırıyor.

Geniş yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, sosyal tesisler, modern peyzaj uygulamaları ve dinlenme alanlarıyla donatılan proje, İskenderun sahilini her yaştan vatandaşın buluşma noktası haline getirecek.

Vali Masatlı, proje ile İskenderun'un sosyal yaşamının canlanacağını, vatandaşların denizle iç içe, konforlu ve estetik bir yaşam alanına kavuşacağını belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Rusya 'kıyamet silahını' tanıttı, Trump'tan tepki gecikmedi

Trump'ın uykularını kaçıran görüntü: Bu hamle hiç uygun değil
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu

İşsizlik oranı belli oldu
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.