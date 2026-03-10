40 yıllık öğretmen törenle uğurlandı

HATAY'ın İskenderun Lisesi'nde göreve başlayan ve yine aynı yerde meslekte 40 yılı geride bırakarak emekli olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Sezgin Öztürk törenle uğurlandı.

Okul Müdürü Yaşar Düzen ve öğretmenler tarafından Sezgin Öztürk'e veda töreni düzenlendi. Öğretmen ve öğrencilerin alkışlarla uğurladığı Öztürk, törende oldukça duygu dolu anlar yaşadı. Kendini uğurlayan öğrencilerine son kez seslenen Sezgin Öztürk, "Sizlerden çok çalışmanızı istiyorum. Çünkü 4 milyon arkadaşınızla yarışa giriyorsunuz. Size tavsiyem budur"dedi.

