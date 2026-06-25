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İskenderun'da dolandırıcılık ve KADES bilgilendirilmesi yapıldı

İskenderun'da dolandırıcılık ve KADES bilgilendirilmesi yapıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, halk pazarında vatandaşlar ve esnafa dolandırıcılık yöntemleri ile KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı, 1000 broşür dağıttı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, halk pazarında vatandaşlar ile pazar esnafına dolandırıcılık yöntemleri ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların güvenliğini sağlamak ve suçun önlenmesine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Esentepe Mahallesi'nde kurulan Pazartesi halk pazarında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Görevli personel tarafından pazar esnafı ve vatandaşlara yönelik yapılan çalışmada, dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması amacıyla 500 adet bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Ayrıca Kadın Destek Uygulaması hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla 500 adet KADES broşürü vatandaşlara ulaştırıldı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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