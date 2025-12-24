Haberler

İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçedeki İsmet İnönü Mahallesi'nde bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
