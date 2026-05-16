Hatay'da engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Temsili Askerlik Töreni'nde engelli bireyler askerlik heyecanı ve gururu yaşadı. Yemin töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder de katılarak engelli vatandaşların sevincine ortak oldu.

Şehit Piyade Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda düzenlenen Temsili Askerlik Töreni'ne İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder'de katıldı. Törende, kutsal vatan hizmetini temsilen yerine getiren engelli bireyler askerlik gururu yaşadı.

Program kapsamında engelli bireylerin yemin töreni gerçekleştirilirken aileleri de duygu dolu anlar yaşadı. Kaymakam Muhammet Önder, temsili askerlik görevini yerine getiren vatandaşların sevincine ortak oldu.

Yetkililer, organizasyonda emeği geçen 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline teşekkür ederek, temsili askerlik görevini yerine getiren tüm vatandaşları tebrik etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
