İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, esnaf deniz suyu tahliye ediyor Sahil bandındaki esnaf kova ve dalgıç pompa ile suyu tahliye ediyor Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu iş yerleri ve apartmanları su bastı.

İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, esnaf deniz suyu tahliye ediyor

Sahil bandındaki esnaf kova ve dalgıç pompa ile suyu tahliye ediyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu iş yerleri ve apartmanları su bastı. Esnaf su ve balçığı temizlemek için büyük çaba harcadı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve lodos nedeniyle deniz seviyesi yükseldi. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Atatürk Bulvarı, Mete Aslan Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Bir çok işyeri ve apartman kum torbalı alınan önlemlere rağmen su basmasından kurtulamadı. Açık olan işletmeler içeri dolan suyu, motopomp, kova ve çek paslar ile tahliye etmeye çalıştı. Bulvar üzerinde bir zincir marketinde su altında kaldığı ve ürünlerin zarara uğradığı görüldü. Bölgede su yükselmesine rağmen enkaz kaldırma çalışmalarının da devam ettiği gözlemlendi.

"İki gündür su tahliyesi yapıyoruz"

Balık av malzemeleri üzerine iş yeri bulunan Ali Altıngöz, "Depremin ilk günüde su yükselmesini yaşadık ama bu kadar fazla değildi. Deniz kenarının çökmesi ve ardından fırtına ve dalga hareketleriyle bu caddedeki evler ve iş yerleri suyla doldu. Yetmezmiş gibi kendi aldığımız önlemlerde yetersiz geliyor. Araçlarda hızlı geçince su dalgaları içeri giriyor. Başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz. İş yerinin önünü yükselttik, dalgıç pompa ile iki gündür su tahliyesi yapıyoruz. Sahil kenarına beton bloklu bir önlem istiyoruz" diye konuştu.

"Bodruma kadar su dolu"

Girişi suyla dolu binaya girmeye çalışan Mehmet Çınar," Daha önce denizin taşmasıyla lağım suları çıktı. Dün deniz yükseldi lodosla buraya ne varsa geldi. İnsanların bir çoğu terketti gitti burayı. Binaların içine bodruma kadar su dolu. Kazan dairesi de suyla dolu. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

"2 milyona yakın ararım var"

Sahil Kuruyemiş Sahibi Mert Okalı, " Bir aydan beri her gün su basıyor. Önlemimizi aldık yan tarafları yükselttik ama su durmuyor. Önüne geçemedik. Dünde bir ağır su baskını oldu lodosla birlikte. İşyerimiz komple su altında kaldı. Tahliye yapmaya çalışıyoruz ama yine geliyor, etrafımız suyla dolu. Suyu atamıyoruz. Suyunun bir şekilde dağıtılması alt yapının onarılması lazım. Acilen bir bakıma onarıma ihtiyacımız var İşyerlerimizi açamıyoruz. Yaklaşık 2 milyona yakın zararım var"ifadelerini kullandı.