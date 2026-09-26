İşitme-konuşma engelli çift, Kırklareli Babaeski'de sosyal medyada tanışıp evlendi

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde işitme ve konuşma engelli Simay Başaran, sosyal medyada tanıştığı Giray Kara ile dünya evine girdi. Genç çift, düğünlerinde yaşadıkları mutluluğu işaret diliyle ifade etti.

Babaeski ilçesinde yaşayan Simay Başaran ile Giray Kara'nın yolları sosyal medya üzerinden kesişti. İşitme ve konuşma engelli çiftin sosyal medyada başlayan tanışıklığı zamanla sevgiye dönüştü. Bir süre devam eden birlikteliklerinin ardından evlilik kararı alan çift, aileleri ve yakınlarının katıldığı düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Düğünde mutlulukları yüzlerinden okunan Simay ve Giray, duygularını ve mutluluklarını işaret diliyle ifade etti. Genç çiftin işaret diliyle mutluluklarını paylaşması davetliler tarafından ilgiyle karşılandı.

Çift, alkışlar eşliğinde ilk danslarını gerçekleştirirken volkan gösterileri de düğüne renk kattı. Aileleri ve yakınları Simay ile Giray'ı mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak sevinçlerine ortak oldu. Sosyal medyada başlayan tanışıklıklarını evlilikle taçlandıran genç çiftin mutluluğu, düğüne katılan davetlilerle paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı