Diller sustu, sevgi konuştu: Bu bayram herkesi duygulandırdı

Güncelleme:
Sakarya'da yaşayan işitme engelli anne ve baba, bayramda çocukları ve torunlarının ziyaretiyle büyük mutluluk yaşıyor. İşaret diliyle kurulan sevgi dolu iletişim, duygusal anlara sahne oluyor.

Sakarya'da yaşayan işitme engelli anne ve baba, bayramda çocukları ve torunlarının ziyaretiyle en büyük mutluluğu yaşıyor. İşaret diliyle kurulan sevgi dolu iletişim, görenlerin adeta içini ısıtıyor.

Hendek ilçesinde yaşayan işitme engelli Şaban ve Keziban Balcı isimli çift, bayram günlerinde çocukları ve torunlarının ziyaretleriyle unutulmaz anlar yaşıyor. Günlük hayatlarını işaret diliyle sürdüren çift, bayramda kalabalıklaşan aile sofralarında sevgi ve iletişimin engel tanımadığını bir kez daha gösteriyor. Bayram dolayısıyla aile büyüklerini ziyaret eden çocuklar, anne ve babalarıyla işaret diliyle iletişim kurarak hasret gideriyor. Küçük yaştaki torunların da işaret diliyle "Bayramınız kutlu olsun" demesi duygusal anlara sahne oluyor. İşitme engelli çift, çocukları ve torunlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, bayramların kendileri için en özel günler olduğunu dile getirdi. Aile içinde işaret diliyle kurulan iletişim, sevginin tüm engelleri aştığını gözler önüne seriyor.

"Sevgi olunca her şeyin üstesinden geliniyor"

Kızı Hatice Kaya'nın çevirmenliğinde konuşan işitme engelli Şaban Balcı, "Çocuklarım, torunlarım bayramda evime geldiği için çok mutluyum. Ramazan sonrası hep beraber bir aradayız. Bayram zamanındayız, insanlar arasında kırgınlık ve dargınlık olmasın" derken ailenin gelini Havva Hilal Balcı, "Öncesinde benim işitme engelli kuzenlerim vardı. Çocukluktan bu yana işaret diliyle ilgili bilgim var. Ancak bu bilgi yeterli olmadı, evlendikten sonra daha fazla bir arada durduğumuz için işaret dilini öğrettiler hatta yeri geldi kendi aralarında bile bana tercümanlık yaptılar. Sevgi olunca her şeyin üstesinden geliniyor" dedi.

"İşaret dili farklı bir dil aslında öğrenmek isteyene farklılıklar katabilir"

İşitme engelli Keziban Balcı, "Çocuklarımı ve torunlarımı görünce mutlu oluyorum. Kahvaltı hazırladık, bayramlaştık, torunlarımı öptüm ve harçlıklarını verdim" derken işitme engelli karı ve kocanın kızları Ünzile Ortak, "Eşim bu durumu normal karşılıyor çünkü onlarda bir birey. Gayet iyi bir şekilde anlaşabiliyoruz neticede işaret dilini biliyoruz. İşaret dili farklı bir dil aslında öğrenmek isteyene farklılıklar katabilir. Çünkü işitme engelliler de hayatımızda var. Bizim için normal bir durum tabi çocukluktan beri bu hayatın içindeyiz. Bayram vesilesiyle ailemizleyiz. Herkes çalıştığı için bayramlarda bizlere mola oluyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi

Ülkeden gelen son haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi

Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
ABD, Nijerya'ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı

Savaş sürerken ABD'den sürpriz hamle! Ülkeye asker ve İHA indirdiler
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Körfez ülkesinden İran kararı! 24 saat süre tanıdılar