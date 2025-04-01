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İshak Şan, Kahtalı Mıçe'yi Unutmadı

İshak Şan, Kahtalı Mıçe'yi Unutmadı
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Ramazan Bayramı'nda merhum Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe'yi kabrinde ziyaret ederek dua etti. Şan, Kahtalı Mıçe'nin sanatçılığını ve Adıyaman'a kattıklarını vurguladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, yakın zamanda hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe'yi unutmadı.

Milletvekili Şan, Adıyaman'ın kültür elçilerinden sanatçı merhum Kahtalı Mıçe'yi Ramazan Bayramı'nda kabrinde ziyaret ederek dua etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milletvekili Şan, "Adıyaman'ın yetiştirdiği en büyük sanat elçilerinden biri olan Kahtalı Mıçe ağabeyimin kabristanında dualar ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah" dedi.

Milletvekili Şan, merhum Kahtalı Mıçe'nin tedavisiyle yakından ilgilenerek sağlığına kavuşması için yoğun çaba sarf etmişti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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