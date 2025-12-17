Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve Osmanlı mimarisinin en önemli eserleri arasında gösterilen İshak Paşa Sarayı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Tarihi yapı, karla bütünleşen ihtişamlı görünümüyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sundu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, kış mevsiminde de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Karla kaplanan avluları, duvarları ve siluetiyle dikkat çeken saray, bölgeye gelen fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluşturdu. - AĞRI