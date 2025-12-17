Haberler

Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı ve ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sundu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan saray, kış mevsiminde de ilgi çekmeye devam ediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve Osmanlı mimarisinin en önemli eserleri arasında gösterilen İshak Paşa Sarayı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Tarihi yapı, karla bütünleşen ihtişamlı görünümüyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sundu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, kış mevsiminde de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Karla kaplanan avluları, duvarları ve siluetiyle dikkat çeken saray, bölgeye gelen fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluşturdu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
