İSEDAK 41. Bakanlar Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Bu yıl İstanbul'da 41'incisi düzenlenen İSEDAK Bakanlar Toplantısı 50 ülkeden bakanların ve bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleşti. Oturum ve programlarda Suriye toplantıları dikkat çekti.

Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik Bakanlar Çalışma Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ev sahipliğinde bugün gerçekleştirildi. Toplantıya İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerden bakanlar ve heyet başkanları katıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal el-Şaar ve Suriye Kalkınma Fonu Başkanı Muhammed Safwat Abdulhamid Raslan'ın da hazır bulunduğu toplantıda, Suriye'nin altyapısının yeniden tesisi, istihdamın artırılması, yatırımların teşviki, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasite inşası gibi kritik başlıklar ele alındı. Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye'nin İSEDAK çatısı altına uzun yıllar sonra yeniden katılmasından duyulan memnuniyeti vurgulayarak, "Kardeş Suriye'yi uzun yıllar sonra İSEDAK çatısı altında aramızda görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu buluşmamız, Suriyeli kardeşlerimizle dayanışmamızın ve yeniden inşa çabalarına katkı sunma irademizin açık bir göstergesidir" dedi.

İSEDAK bünyesinde başlatılan "İSEDAK Suriye Programı" ile Suriye'de kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine güçlü destek verileceğini hatırlatan Yılmaz, "İhtiyaç analizi, danışman desteği, eğitim programları ve saha çalışmalarını içeren İSEDAK Suriye Programı ile Suriyeli kardeşlerimizin kalkınma hamlesine somut katkı sunacağız. Ticaret, mali işbirliği, dijital dönüşüm, ulaştırma ve iletişim, KOBİ veritabanı inşası, program ve strateji yönetimi gibi alanlarda geliştirilecek projelerin Suriye'nin refahına hizmet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Toplantıda İİT üyesi ülkelerden bakanlar ve heyet başkanları da söz alarak ülkelerinin destek ve iş birliği perspektiflerini paylaştı. Program, Suriyeli yetkililerin sunumları eşliğinde, önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışma alanlarının belirlenmesiyle sona erdi. Toplantı kapsamında, Suriye'nin yeniden inşa sürecine bütüncül katkı sunmak amacıyla; kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi, kırsal ekonominin canlandırılması, özel oturumları da gerçekleştirildi. Öte yandan İSEDAK 41. Bakanlar Kapanış Oturumu'nun bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirileceği ve programların sona ereceği kaydedildi. - İSTANBUL