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İşçimen'den depremde hayatını kaybeden polis memurunun ailesine ziyaret

İşçimen'den depremde hayatını kaybeden polis memurunun ailesine ziyaret
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Gaziantep Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, asrın felaketi depremlerde hayatını kaybeden polis memuru Ali Torbacı'nın ailesini ziyaret etti.

Gaziantep Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, asrın felaketi depremlerde hayatını kaybeden polis memuru Ali Torbacı'nın ailesini ziyaret etti.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapmakta iken 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde görevi başında şehit olan polis memuru Ali Torbacı'nın ailesini ziyaret etti. İlçeye bağlı kırsal Köklüce Mahallesi'nde ikamet eden babası Yaşar Torbacı ile bir araya gelen Kaymakam İşçimen, başsağlığı ve sabır dileklerini yineledi.

Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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