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İşçiler İstiklal Marşı Okunurken Saygı Duruşuna Geçti

İşçiler İstiklal Marşı Okunurken Saygı Duruşuna Geçti
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Gaziantep'te 23 Nisan kutlamalarında İstiklal Marşı okunurken, inşaatta çalışan 6 işçi saygı duruşuna geçerek marşa eşlik etti. Bu duygusal anlar izleyenleri etkiledi.

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te 23 Nisan programında İstiklal Marşı okunduğu esnada yan tarafta bulunan inşaatta çalışan 6 işçinin işi bırakarak saygı duruşuna geçtiği anlar izleyenleri duygulandırdı.

Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakamlık binası avlusundaki 23 Nisan kutlaması esnasında meydana geldi. İddiaya göre, kaymakamlıktaki kutlamanın başlaması esnasında okunan İstiklal Marşı'nı duyan 6 işçi, elindeki işi bırakarak saygı duruşuna geçerek marşa eşlik etti. O anları ise kameraya yansırken işçileri gören vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

İstiklal Marşı'nın bitmesi ile işçiler kaldığı yerden işlerine devam etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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