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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde okul müdürleri ve rehber öğretmenlere yönelik aşırıcılıkla mücadele eğitimi düzenlendi.

İscehisar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programında aşırıcılığın önlenmesi, risk oluşturabilecek durumların erken fark edilmesi ve öğrencilerin korunmasına yönelik konular ele alındı. Okul müdürleri ve rehber öğretmenlere konuya ilişkin farkındalığın artırılması ve risklerin erken tespit edilmesinin önemi anlatıldı.

Düzenlenen eğitimle okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin aşırıcılıkla mücadele konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı