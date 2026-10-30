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İş kazasında ölen 26 yaşındaki Emirkan Seven, Samsun Vezirköprü'de toprağa verildi

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İş kazasında ölen 26 yaşındaki Emirkan Seven, Samsun Vezirköprü'de toprağa verildi Haber Videosunu İzle
İş kazasında ölen 26 yaşındaki Emirkan Seven, Samsun Vezirköprü'de toprağa verildi
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İstanbul'da çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Emirkan Seven, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Seven'in cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Emirkan Seven, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç işçi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dört gün önce İstanbul'daki bir inşaat şantiyesinde çalıştığı esnada yüksekten düşen kalıp malzemesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Emirkan Seven, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emirkan Seven'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Hacılı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alınan Seven'in cenazesi, mahalle mezarlığına götürüldü. Burada yoğun bir kalabalık ve gözyaşları eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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