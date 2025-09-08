İş İnsanı Vahit Bingöl'ün Ablası Halime Kılınç Vefat Etti
Vahit Bingöl ve TRT Erzurum Radyosu Prodüktörü İsmail Bingöl'ün ablası Halime Kılınç hayatını kaybetti. Cenazesi Palandöken Hacı Ahmet Baba Camiinde kılınan namazın ardından Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
İş insanı Vahit Bingöl ve TRT Erzurum Radyosu Prodüktörlerinden İsmail Bingöl'ün ablası Halime KIlınç vefat etti.
Merhumenin cenazesi öğle namazını müteakip Palandöken Hacı Ahmet Baba Camiinde kılınan namazın ardından Yeni Asri Mezarlıkta gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi.
Cenaze namazına ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, Sağlıkta Haksen Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, TRT çalışanları, Bingöl ve Kılınç ailesi mensupları, akademisyenler, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel