İş insanı Öztürk son yolculuğuna uğurlandı DÜZCE(İHA) –Düzce'de kendisine ait otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Haydar Suat Öztürk(58) gözyaşları arasında sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. DÜZCE(İHA) – Düzce'de kendisine ait otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Haydar Suat Öztürk(58) gözyaşları arasında sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Düzce'de D-100 Karayolu Hal Kavşağı mevkiinde bulunan kendisine ait otelin jeneratöründen elektrik akımına kapılan otel sahibi Haydar Suat Öztürk, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öztürk, Merkez Camii'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Öztürk'ün cenazesi kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına konularak şehir mezarlığına götürüldü. Cenaze namazına Öztürk'ün ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Yerel Suat Öztürk Düzce Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İş insanı Öztürk son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.