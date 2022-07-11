İş adamı Güvener Özcan, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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İş adamı Güvener Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İş adamı Güvener Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un sevilen yardımsever İş Adamı dönemi Şenkaya Erzurum Dernek Başkanı, MHP Meclis Üyesi, dönemin Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan'ın ağabeyisi Güvener Özcan, arefe günü bayram tatilini geçirmek üzere geldiği baba evi Şenkaya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum'un sevilen yardımsever İş Adamı dönemi Şenkaya Erzurum Dernek Başkanı, MHP Meclis Üyesi, dönemin Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan'ın ağabeyisi Güvener Özcan, arefe günü bayram tatilini geçirmek üzere geldiği baba evi Şenkaya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özcan'ın Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İş Adamı Muammer Cindilli, Prof.Dr. Durkaya Ören, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı, Özcan'ın Ailesi, Akrabaları, Eş ve Dostları katıldı.

Özcan kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Görbil Özcan Şenkaya Erzurum Yerel Haberler

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