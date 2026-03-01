Haberler

İran, üst düzey askeri yetkililerin öldürüldüğünü doğruladı

Güncelleme:
İran, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani ve Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur'un da aralarında bulunduğu 7 üst düzey yetkilinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran, öldüğü açıklanan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey siyasi danışmanı ve İran Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ile Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur'un İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybettiğini doğruladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran'dan verilen kayıplarla ilgili açıklama geldi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, öldüğü açıklanan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey siyasi danışmanı ve İran Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ile Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur'un İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiğini doğruladı.

İran 7 üst düzey ismin öldürüldüğünü duyurmuştu

İsrail ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran genelindeki askeri hedeflere düzenlenen hava saldırılarında İran Savunma Bakanlığı'nın 7 üst düzey yetkilisinin öldürüldüğü açıklanmıştı. Öldürülen isimlerin, Ali Şemhani, Muhammed Pakpur, Salih Asadi, Muhammed Şirazi, Aziz Nasirzadeh, Hüseyin Cebel Amelian ve Reza Mozaffari-Nia olduğu ifade edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
