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İran Ordusu Sözcüsü, Tahran hava savunmasının Şubat'a göre güçlendiğini açıkladı

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İran Ordusu Sözcüsü Ekrami-Nia, savaşta Tahran'ın hava savunma kapasitesinin Şubat ayına kıyasla çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Sözcü, muharebe birliklerine yeni teçhizat eklendiğini ve son haftalarda birkaç Amerikan insansız hava aracının düşürüldüğünü belirtti.

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekrami-Nia, Tahran'ın hava savunma kapasitesinin, savaşın başladığı Şubat ayına kıyasla "daha yüksek" olduğunu belirtti.

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekrami-Nia, İran basınına konuştu. Ekrami-Nia, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta Tahran'ın hava savunma kapasitesinin Şubat ayına kıyasla çok "daha yüksek" olduğunu söyledi. Ekrami-Nia, "Muharebe birliklerimize yeni teçhizatlar dahil ettik. Son haftalarda birkaç Amerikan insansız hava aracını düşürdük. Ayrıca hava savunma kuvvetlerimiz tarafından yeni operasyonel planlar ve teçhizat planları geliştirilip uygulamaya koyduk" dedi. İranlı Sözcü, ordunun son aylarda "koordinasyonu geliştirmek" amacıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hava kuvvetleriyle ortak tatbikatlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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