Haberler

Galibaf'tan ABD'ye uyarı: "İran halkının haklarını kabul etmekten başka alternatif yoktur"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran halkının haklarını kabul etmekten başka bir alternatifi olmadığını ifade ederek, başka bir yaklaşımın başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti. Tahran yönetimi, halkının haklarından taviz vermeyeceklerini tekrarladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran halkının haklarını kabul etmekten başka alternatifinin olmadığını belirterek, "Başka herhangi bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacak; peş peşe gelen başarısızlıklardan ibaret olacaktır" açıklamasında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından ABD ve İran arasındaki dolaylı barış görüşmeleri ve ülkelerin birbirine sunduğu tekliflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin halkının sahip olduğu haklardan taviz vermeyeceğine işaret eden Galibaf, "İran halkının 14 maddelik teklifte belirtilen haklarını kabul etmekten başka alternatif yoktur. Başka herhangi bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacak; peş peşe gelen başarısızlıklardan ibaret olacaktır. Onlar işi ne kadar ağırdan alırlarsa, Amerikan vergi mükellefleri bunun bedelini o kadar çok ödeyecektir" dedi.

Trump İran'a gözdağı vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine ilişkin, "Bize gönderilen o berbat metni gördükten sonra ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyleyebilirim. Okumayı tamamlamamıştım bile. Zamanımı buna harcamaya değmez dedim. Şu anda ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Galibaf tüm seçeneklere hazır olduklarını açıklamıştı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise her türlü senaryoya hazır olduklarını vurgulayarak, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya hak ettiği cevabı vermeye hazırdır; yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuçlara yol açar. Tüm dünya zaten bunun farkındadır. Tüm seçeneklere hazırız; şaşıracaklar" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eline öpmek isteyen kişiye Aziz Yıldırım'dan bomba ifade

Eline öpmek isteyen taraftara söylediği şey bomba
İş başvurusu reddedilen genç kadın isyan etti: Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı

İş başvurusu reddedilen kadın gözyaşları içinde isyan etti
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı

Veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
Eline öpmek isteyen kişiye Aziz Yıldırım'dan bomba ifade

Eline öpmek isteyen taraftara söylediği şey bomba
Uğur Uçar maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor

Maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor
Mourinho'nun Benficası'na büyük darbe

Kabusu yaşadı!