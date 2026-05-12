Galibaf'tan ABD'ye uyarı: "İran halkının haklarını kabul etmekten başka alternatif yoktur"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran halkının haklarını kabul etmekten başka alternatifinin olmadığını belirterek, "Başka herhangi bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacak; peş peşe gelen başarısızlıklardan ibaret olacaktır" açıklamasında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından ABD ve İran arasındaki dolaylı barış görüşmeleri ve ülkelerin birbirine sunduğu tekliflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin halkının sahip olduğu haklardan taviz vermeyeceğine işaret eden Galibaf, "İran halkının 14 maddelik teklifte belirtilen haklarını kabul etmekten başka alternatif yoktur. Başka herhangi bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacak; peş peşe gelen başarısızlıklardan ibaret olacaktır. Onlar işi ne kadar ağırdan alırlarsa, Amerikan vergi mükellefleri bunun bedelini o kadar çok ödeyecektir" dedi.

Trump İran'a gözdağı vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine ilişkin, "Bize gönderilen o berbat metni gördükten sonra ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyleyebilirim. Okumayı tamamlamamıştım bile. Zamanımı buna harcamaya değmez dedim. Şu anda ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Galibaf tüm seçeneklere hazır olduklarını açıklamıştı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise her türlü senaryoya hazır olduklarını vurgulayarak, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya hak ettiği cevabı vermeye hazırdır; yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuçlara yol açar. Tüm dünya zaten bunun farkındadır. Tüm seçeneklere hazırız; şaşıracaklar" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı