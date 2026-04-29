İran lideri Humeyni'nin Türkiye'deki ilk günleri MİT raporlarında

İranlı siyasetçi ve Şii din adamı Ruhullah Humeyni'nin 1964-1965 yılları arasında Türkiye'deki ikametine ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arşivlerine yansıyan bir yazışma ortaya çıktı.

MİT, resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına, Ruhullah Humeyni'nin Türkiye'deki ikametine ilişkin bir belgeyi ekledi. MİT'in o dönemki yapılanması olan Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti tarafından hazırlanan ve Reis Ziya Selişık imzasını taşıyan 11 Kasım 1964 tarihli yazının, İstanbul Merkez Şefliği'ne "çok gizli" notuyla gönderildiği raporda yer aldı. Belgede ayrıca, İranlı "misafirin" Türkiye'ye geldiği ve Bursa'da ikametinin kararlaştırıldığı belirtilerek, kalacağı evin ve kendisiyle ilgili diğer düzenlemelerin Bursa Yuva Amirliği tarafından bizzat yapılacağı ifade edildi.

Söz konusu yazışmada şu ifadeler yer aldı:

"İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır. Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Amirliğince bizzat tanzim edilecektir. Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Amirliğine gönderilmiştir. Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta (BELLİ) takma adı kullanılacaktır. Bilgilerini rica ederim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
