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Hamaney için Kum şehrinde cenaze töreni

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ABD ve İsrail'in ortak saldırısında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve dört aile üyesinin naaşları, Tahran'daki törenin ardından Kum'daki Cemkeran Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırıda hayatını kaybeden İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile dört aile üyesinin naaşları, Tahran'daki cenaze töreninin ardından Kum kentine getirilerek, Cemkeran Camii'nde cenaze namazı kılındı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırıda hayatını kaybeden İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için Cuma günü Tahran'da başlayan cenaze töreni, Kum şehrinde sürüyor. Hamaney ve dört aile üyesinin naaşları, Kum kentindeki Cemkeran Camii'ne getirildi. Yüz binlerce kişinin toplandığı camide, Cafer Amuli'nin imamlığında cenaze namazı kılındı. Namazın ardından naaşları taşıyan araç, cenaze alayı eşliğinde kentte ilerlemeye başladı.

Hamaney'in cenazesi, yarın Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. Perşembe günü ise İran'ın Meşhed kentinde düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından, İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilecek. - KUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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