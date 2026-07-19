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İran ordusu: "ABD'nin saldırılarına yanıt olarak Kuveyt'teki 2 askeri üssü hedef aldık"

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İran ordusu, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki Camp Udairi ve Ali Al Salem üslerindeki ABD hedeflerini insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. ABD ise İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı.

İran ordusu, ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Kuveyt'teki 2 üssün İran'a yönelik son saldırılara yanıt olarak insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığını açıkladı.

İran'dan ABD ordusunun 8 gecedir devam eden saldırılarına bir misilleme daha geldi. İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin son saldırılarına yanıt olarak Kuveyt'teki Camp Udairi Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait mühimmat deposu ve Ali Al Salem Hava Üssü'ndeki Patriot radar sistemleri ile hava gözetleme radarlarının tek yönlü saldırı İHA'ları ile hedef alındığı bildirildi. İran ordusunun son saldırıları henüz Kuveyt ya da ABD tarafından doğrulanmadı.

ABD, İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlatmıştı

ABD ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı belirtilerek, "Bu saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığı tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı ve Ürdün'de Amerikan askerlerine saldırı düzenleyen İran Devrimi Muhafızları Ordusu güçlerini hızlı bir şekilde cezalandırmayı amaçlamaktadır" denilmişti. İran basını ise, Keşm adası ile Sirik ve Bender Abbas şehirleri yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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